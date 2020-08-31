شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة اختبارات القطن تنظم برنامج تدريبى حول تكنولوجيات صناعة الغزل والنسيج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في اطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتنمية قطاع صناعة الغزل والنسيج، انطلقت في مقر الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن فعاليات الدورة المتقدمة لتكنولوجيا الغزل والنسيج والتي تستمر لمدة أسبوعين، بمشاركة 14 متدرباً من 5 شركات عاملة في قطاع الغزل والنسيج، بحسب بيان وزارة الصناعة.

وقال الدكتور محمد خضر رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن إن الدورة – والتي ينظمها المركز الدولي للتدريب بالهيئة - تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة التجارة والصناعة لتنمية قطاع الغزل والنسيج باعتباره من أهم القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة والداعمة للاقتصاد القومي والموفرة للآلاف من فرص العمل سنوياً، مشيراً الى ان الدورة تتضمن أساسيات علم الغزل والنسيج، ومبادرة قطن أفضل BCI، إلى جانب أثر المعاملات الزراعية على الصفات الطبيعية لشعرة القطن، وتأثيرها على مراحل الغزل، بالاضافة الى التدريب العملي على فرز القطن وذلك في صالات الفرز الخاصة بالمركز، الى جانب القيام بزيارة لصندوق دعم الغزل واحد مصانع الغزل والنسيج بالاسكندرية.

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وشاركت المهندسة ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بشارة للأزياء في الدورة حيث القت محاضرة عن أهم محاور دعم صناعة الغزل والنسيج تناولت دراسة تكاليف الإنتاج في صناعة الغزل والنسيج، وسبل زيادة الإنتاجية والجودة واهمية التنوع في الخامات المستخدمة والمنتجات، واهمية المعارض العالمية التي تقام في مصر وتجنب الوسطاء في مرحلة البيع، بالإضافة إلى الاعتماد على إقامة المعارض المباشرة وذلك لزيادة الارباح بتقليل التكلفة مما يتيح خفض الاسعار وبالتالي زيادة القدرة على المنافسة.

وأشارت إلى أن محاور دعم صناعة الغزل والنسيج تتضمن ايضاً تفعيل دور المرأة والاستعانة بها في الاشغال اليدوية لإحياء التراث المصري القديم، وإنشاء منظومة تعليمية بالتعاون مع التعليم الثانوي لإعداد كوادر شبابية فنية مدربة لسد احتياج سوق العمل، واتباع اجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ علي سلامة العاملين بالمصنع والحفاظ على البيئة من خلال إقامة نظام صرف صحيح لتجنب اخطار المواد الكيميائية على البيئة، وضرورة الحصول على شهادات الجودة العالمية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج.

جدير بالذكر أن هذه الدورة والتي ينظمها المركز الدولي للتدريب بالهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن تأتي في إطار خطة التدريب السنوية التي ينفذها المركز والتي تشمل دورة إعداد فراز – فنى أقطان، وتأثير الصفات الطبيعية على جودة الغزل، ومعايرة ومراقبة الموازيين الخاصة بالقطن، بالإضافة إلى فرز القطن وتكنولوجيا الحليج، الأعمال التجارية والفنية لأقطان التصدير، وتكنولوجيا صناعة الغزل والنسيج، فضلاً عن دورة تنمية تنمية مھارات المرشد الزراعي، وتقدم هذه الدورات للفنيين والمتخصصين في مجال الاقطان والصناعات النسيجية سواء من مصر أو الدول العربية والافريقية وبعض الدول الاجنبية.