شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل وسط تراجع 10 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.34% خاسراً 18.390 نقطة ليصل إلى مستوى 5293.20 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.33% خاسراً 19.600 نقطة ليصل إلى مستوى 5854.91 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.34% خاسراً 14.150 نقطة ليصل إلى مستوى 4179.89 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.71% خاسراً 29.840 نقطة ليصل إلى مستوى 4176.40 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 197.7 مليون سهم بقيمة 31.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7242 صفقة، وهبطت 10 قطاعات على رأسها قطاع المنافع بنسبة 1.23%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.03%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.85%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.39%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.26%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاعي التكنولوجيا والتأمين بنسبة 3.48%، 0.68%، على التوالي.

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وجاء سهم شركة منازل القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 13.22%، يليه سهم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 6.17%، ثم سهم شركة التخصيص القابضة بنسبة 5.54%، فيما تصدر سهم شركة أسمنت الخليج القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 5.66% يليه سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 5%، ثم سهم شركة الصلبوخ التجارية بنسبة 4.71%.

وفي سياق متصل أعلن بنك وربة، عن قبول أنور بدر الغيث تولي منصب نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة والخزينة بالوكالة، ومن المتوقع أن يباشر مهامه في البنك اعتباراً من 4 أكتوبر المقبل.