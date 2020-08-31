الاقتصاد

الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل مكاسب النفط وتفاؤل حيال الصين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الاثنين إذ لقيت شركات النفط والغاز ذات الثقل دعما من ارتفاع أسعار الخام بينما عززت بيانات قطاع الخدمات الإيجابية من الصين التفاؤل بشأن تعاف اقتصادي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4 بالمئة في التعاملات المبكرة ليعزز مكاسب بسيطة حققها الأسبوع الماضي وسط قدر من التفاؤل تجاه التوصل لعلاج لكوفيد-19. ومن المحتمل أن تبقي أحجام التعامل ضعيفة اليوم بسبب عطلة في السوق البريطانية.

وصعد قطاع النفط والغاز الأوروبي أكثر من واحد بالمئة وقاد المكاسب بين القطاعات بفضل آمال بمزيد من إجراءات التحفيز العالمية وتعاف للطلب في الصين ساهم في صعود أسعار الخام.

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وأظهرت بيانات رسمية نمو أنشطة قطاع الخدمات في الصين بوتيرة أسرع في أغسطس مع استمرار تعافي الطلب من التراجع الناجم عن فيروس .

وعل مستوى الأسهم، تصدر سهم سويز قائمة الأسهم المرتفعة على المؤشر ستوكس 600 بعد أن عرضت نظيرتها الأكبر فيوليا شراء حصة 29.9 بالمئة في الشركة الفرنسية لمعالجة المياه والمخلفات من شركة إنجي للغاز والكهرباء مقابل 2.9 مليار يورو.

 

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