شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل تعاملات جلسة الاثنين..وهبوط 18 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.05% خاسراً 4.60 نقطة ليصل إلى مستوى 9917.92 نقطة، وبلغ حجم التداول 184.2 مليون سهم بقيمة 1.7 مليار ريال عبر تنفيذ 4913 صفقة، وتراجع 18 سهماً، وارتفع 22 سهماً، واستقرت 7 أسهم، وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر على رأسها النقل بنسبة 0.44%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.17%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.69%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.30%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.12%.

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وفي سياق متصل أعلن البنك الأهلي، عن قيامه بتكليف بنك باركليز، ميزوهو سيكيوريتيز،QNB كابيتال وبنك ستاندر شارترد كمديري الطرح المشتركين لطرحه القادم في إطار برنامج السندات متوسط الأجل للبنك الأهلي بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، قد يتبع ذلك بدءً من يوم الثلاثاء 1سبتمبر 2020 عملية إصدار لسندات ذات سعر ثابت بالدولار الأمريكي لمدة خمس سنوات وفقاً للتنظيم Regulation S، وفقاً لظروف السوق.

تسري أحكام الاستقرار للهيئة الدولية لسوق المال وهيئة السلوك المالي، السوق المستهدف للمصدِر (إدارة منتجات MIFID II) هو الأطراف المقابلة المؤهلة والعملاء المحترفون فقط (جميع قنوات التوزيع).