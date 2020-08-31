شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى يرتفع بفضل آمال مواصلة رئيس الوزراء الجديد سياسات آبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم الاثنين، لتتعافى من خسائر كبيرة شهدتها في الجلسة السابقة، إذ انحسرت المخاوف بشأن استقالة رئيس الوزراء شينزو آبي بفضل تكهنات بأن خليفته المحتمل سيواصل سياساته الحالية.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 1.12 بالمئة إلى 23139.76 نقطة وأضاف 6.59 بالمئة في الشهر وهو أكبر ارتفاع منذ مايو.

وانخفض نيكي 2.65 بالمئة يوم الجمعة قبل أن يغلق منخفضا 1.41 بالمئة، إذ أثارت استقالة آبي لأسباب صحية مخاوف بشأن مستقبل التحفيز المالي والنقدي.

لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن يوشيهيدي سوجا أمين عام مجلس الوزراء سينضم إلى سباق خلافة آبي مما هدأ المخاوف. وقد تواصل حكومة يرأسها سوجا التحفيز المالي والنقدي الذي وضعته حكومة آبي.

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وذكرت وكالة أنباء جيجي أن الحزب الديمقراطي الحر الحاكم سيصوت في 14 سبتمبر على اختيار قائد جديد لخلافة آبي.

وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.83 بالمئة إلى 1618.18 نقطة.

وتصدر مؤشر قطاع البيع بالجملة مكاسب القطاعات في البورصة الرئيسية، إذ ارتفع 4.52 بالمئة مع استحواذ بيركشاير هاثاواي التابعة لوارين بافيت على حصص بأكثر من خمسة بالمئة في شركات تجارية يابانية.

وقفز سهم ماروبيني أكثر من 9.48 بالمئة وارتفع سهم سوميتومو 9.09 بالمئة وزاد سهم ميتسوبيشي 7.72 بالمئة وأضاف سهم ميتسوي 7.35 بالمئة وربح سهم ايتوتشو 4.19 بالمئة.

وارتفع سهم شركة سوفت بنك للهاتف المحمول 4.59 بالمئة بعد أن قالت مجموعة سوفت بنك المالكة لها إنها ستبيع ما يصل إلى 22 بالمئة من أسهم شركة الاتصالات، مما سيقلص حيازتها بها إلى 40 بالمئة.