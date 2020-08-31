شكرا لقرائتكم خبر عن العقاري السعودي يودع 500 مليون ريال للمستفيدين من "سكني" خلال أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن صندوق التنمية العقارية، أمس، إيداع أكثر من 500 مليون ريال في حسابات المواطنين من مُستفيدي برنامج (سكني) من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر أغسطس من العام الحالي 2020.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي أن إجمالي الدعم هذا الشهر خُصص لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ولفت إلى أن إجمالي ما أُودع في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى أغسطس الجاري تجاوز 22.9 مليار ريال.

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وبين أن برنامج القرض العقاري المدعُوم يُمكن مستفيدي برنامج (سكني) من الحصول على قرض عقاري بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%.

وشدد على استمرار الصندوق في دعم القروض العقارية ضمن (سكني) بشكل شهري لزيادة نسب تملك الأسر السعودية للمساكن، حيث تُودع مبالغ الدعم نهاية كل شهر ميلادي قبل خصم قسط التمويل من الحساب البنكي للمستفيد.

ولفت إلى أن استدامة برامج التمويل العقاري المدعُوم وثقة المواطنين بالبرنامج مكنتا أكثر من 310 آلاف أسرة سعودية من السكن خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

يشار إلى أن الصندوق أعلن في وقت سابق عن إيداع 1.37 مليار ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية خلال شهر يونيو 2020.