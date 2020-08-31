شكرا لقرائتكم خبر عن "السيادي السعودي" يحذر من عمليات احتيال تنتحل اسمه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حذر الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية من أي مواقع أو حسابات أو منصات تواصل، تنتحل اسمه بهدف الاحتيال المالي.

وأكد صندوق الاستثمارات العامة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، أنه لا يقدم أي خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد، وشدد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

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وذكرت صحيفة عكاظ أن التحذير أتى بعد أن استقبل العديد من الأفراد اتصالات من جهات غير معروفة تدعي أنها تمثل صندوق الاستثمارات العامة، وأنها تقدم خدمة فتح محافظ للاستثمار في مشاريع الصندوق، ما ينعكس إيجابا على الأفراد.

ويسعى الصندوق إلى رفع قيمة أصوله إلى 1.5 تريليون ريال في 2020، في برنامجٍ كان يستهدف توليد 20 ألف وظيفة مباشرة محلية، و256 ألف وظيفة بناء.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية التابعة للصندوق السيادي السعودي بنسبة 25%، قد أعلن في يناير الماضي أنهم يخططون لاستثمار عشرة مليارات دولار خلال العام الجاري وذلك في إطار تطلعها إلى مشروعات جديدة في نحو عشر دول.