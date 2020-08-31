شكرا لقرائتكم خبر عن "إتش إس بي سي" يتوقع زيادة الصفقات بسوق المشتقات المالية بالسوق السعودي اليوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع رؤوف فهيم، رئيس قسم الأسهم للشرق الأوسط وتركيا لدى "إتش إس بي سي" السعودية، زيادة الصفقات بسوق المشتقات المالية بالسوق السعودي خلال جلسة اليوم الإثنين تزامنا مع عودة المستثمرين الأجانب إلى العمل.

وبين أن المستثمرين الأجانب يملكون 12% من سوق الأسهم الحرة بالسعودية، متوقعا أن يشهد السوق المزيد من العمليات حيث تم تنفيذ 5 عقود في جلسة أمس الأحد، بحسب قناة العربية.

وانطلقت سوق المشتقات المالية بالسعودية، أمس الأحد، حيث يتم البدء بتداول العقود المستقبلية لمؤشر "إم تي 30" لتكون هذه العقود أول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية.

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وسوق المشتقات المالية هو السوق الذي تتداول فيه عقود، وليس أوراقا مالية بالمعنى المعروف، والعقد هو اتفاق محدد القيمة يبرمه طرفان، على أن يتم التنفيذ، أي الدفع والتسليم، في تاريخ لاحق، وتشتق تلك العقود قيمتها من قيمة الأوراق المالية المتضمنة، وتعتمد على تغير قيمة تلك الأوراق.



وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من عقود المشتقات ترتبط بالأوراق المالية، وهي: العقود الآجلة، والعقود المستقبلية، وعقود الخيارات.

ويتم تداول العقود الآجلة في الأسواق غير المنظمة، بينما تتداول العقود المستقبلية وعقود الخيارات في الأسواق المنظمة.