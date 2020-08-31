شكرا لقرائتكم خبر عن مركز مقاصة الأوراق المالية تعلن مباشرة عملياتها بالسوق السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) عن بدء ممارسة أعمالها في السوق، ويأتي ذلك بعد الإعلان عن تأسيس الشركة في عام 2018 وإعلان الترخيص لممارسة أعمالها في السوق المالية السعودية مطلع العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، إن تشغيل أعمالها سوف يساهم في تطوير خدمات المقاصة وضمان عمليات التسوية للصفقات المتداولة بالسوق أو خارجها والتي تقع تحت تغطيتها.

وأشار البيان إلى أنه سوف يتم تفعيل مقاصة الأسواق على عدة مراحل، ابتداءً بمقاصة سوق المشتقات المتداولة كمرحلة أولى ومقاصة الأسواق الأخرى في مراحل لاحقة.

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وستعمل المقاصة على تقديم آليات جديدة تساهم في خفض مخاطر ما بعد التداول ومركزية إدارتها وتوفير خدمات مقاصة تتماشى مع الممارسات الدولية.

يشار إلى أن مجلس هيئة السوق المالية السعودية قرر في يناير الماضي الترخيص لشركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة" لتزاول بالمملكة عمليات مقاصة الأوراق المالية، وتصنيفها كطرف مقابل مركزي مؤهل، بحسب بيان سابق لـ"تداول".

وكانت شركة السوق المالية السعودية (تداول) قد أعلنت في مايو 2018 عن تأسيس شركة مركز مقاصة الأوراق المالية، شركة مساهمة برأسمال قدره 600 مليون ريال، بهدف تطوير خدمات المقاصة المستقبلية بما يتوافق مع أفضل ممارسات إدارة المخاطر والمعايير الدولية.