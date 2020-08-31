شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي أمام الين الياباني خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.10% إلى مستويات 105.57 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.46 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.80، بينما حقق الأدنى له عند 105.30، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 105.37.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، صدور القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تسارع النمو إلى 8.0% مقابل 1.9% في حزيران/يونيو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 5.0%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 16.1% مقابل 18.2% في حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 15.7%.

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وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تراجعاً 3.3% مقابل ارتفاع 13.1% في حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 8.0%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 2.8% مقابل 1.3% في حزيران/يونيو، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 1.7%.

وصولاً إلى صدور قراءة ثقة المستهلكين اتساع الانكماش إلى ما قيمته 29.3 مقابل 29.5 في تموز/يوليو الماضي، متفوقة على التوقعات عند 28.7، وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 11.4% مقابل 12.8% في حزيران/يونيو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 12.0%.

بخلاف ذلك، لا تزال اليابان تبحث عن رئيس وزراء جديد خلفاً لرئيس الوزراء الياباني الذي إعلان الجمعة الماضية بشكل مفاجئ استقالته من منصبه بشكل مفاجئ لأسباب صحية، وفي سياق أخر، فقد نوه محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا أيضا الجمعة على أنه يخطط لإكمال فترة ولايته الكاملة التي تنتهي في عام 2023 مع تأكيده على أن البنك المركزي الياباني سيحافظ على سياسته النقدية حتى مع استقالة رئيس الوزراء الياباني آبي.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق لحديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا والذي من المقرر أن يشارك في مناقشة افتراضية حول السياسة النقدية يستضيفها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، ويأتي ذلك في أعقاب أعلن الاحتياطي الفيدرالي على هامش اجتماعات جاكسون هول تبني سياسة جديدة للتضخم واستهداف متوسط للتضخم أعلى اثنان بالمائة لبعض الوقت.