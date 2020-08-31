شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو أعلى حاجز 1.19 لكل دولار أمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها منذ منتصف 2018 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:04 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.1901، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1899 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1929، بينما حقق الأدنى له عند 1.1895، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1903.

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هذا وتتطلع الأسواق من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا للكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش 0.5% في تموز/يوليو الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل أسبانيا وإيطاليا رابع وثالث أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف أيضا عن القراءة السنوية للمؤشر ذاته.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق لحديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا والذي من المقرر أن يشارك في مناقشة افتراضية حول السياسة النقدية يستضيفها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، ويأتي ذلك في أعقاب أعلن الاحتياطي الفيدرالي على هامش اجتماعات جاكسون هول تبني سياسة جديدة للتضخم واستهداف متوسط للتضخم أعلى اثنان بالمائة لبعض الوقت.