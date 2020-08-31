شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعقود الآجلة لأسعار النفط متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ 18 من آب/أغسطس، حينما اختبر الأدنى له منذ مطلع أيار/مايو 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تابعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 05:47 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تشرين الأول/أكتوبر المقبل 0.56% لتتداول عند مستويات 43.15$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 42.91$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 42.97$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 0.66% لتتداول عند 46.10$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 45.80$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 45.81$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 92.32 مقارنة بالافتتاحية عند 92.30، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 92.37.

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هذا وقد تابعنا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن بيانات القطاع الصناعي والخدمي للشهر الماضي واللتان أفادتا بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 51.0 مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تموز/يوليو والتوقعات عند 51.1، بينما اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 55.2 مقابل 54.2 في تموز/يوليو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 54.0.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق لحديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا والذي من المقرر أن يشارك في مناقشة افتراضية حول السياسة النقدية يستضيفها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، ويأتي ذلك في أعقاب أعلن الاحتياطي الفيدرالي على هامش اجتماعات جاكسون هول تبني سياسة جديدة للتضخم واستهداف متوسط للتضخم أعلى اثنان بالمائة لبعض الوقت.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد انخفضت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصات إلى إجمالي 180 منصة، لتعكس تراجعها الأسبوعي الثاني والعشرين في أربعة وعشرين أسبوع، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 526 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن.