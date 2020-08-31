شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستند فوق المتوسط- تحليل - 31-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج على استقراره الإيجابي ضمن محاور القناة الصاعدة بثباته المتكرر فوق المتوسط المتحرك 55 والذي يشكل بدوره الدعم الأولي باستقراره قرب 125.15, كذلك خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع سيمنح السعر فرصة حقيقه لتجميع العزم الإيجابي لنتوقع انجذابه بذلك نحو الحاجز المستقر عند 126.75 ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الأهداف الرئيسية للفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.10 و 126.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد