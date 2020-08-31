شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يكرر الإغلاقات الايجابية-تحليل - 31-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج لتشكيل ارتداد سلبي مؤقت بعد تسجيله لمستوى 141.60 محاولا التقاط العزم الإيجابي الإضافي لتأكيد الاستمرارية الإيجابية المقترحة سابقا. حاليا وباستمرار تشكيل مستوى 139.80 للدعم الأولي, وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي, نتوقع استئناف السعر للهجوم الصاعد لينجذب بذلك نحو 142.30 وبتجاوزه لهذا الحاجز سيؤكد استهدافه لمستويات إيجابية جديدة قد تمتد نحو 145.15 بتداولات الفترة القادمة. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 140.20 و 142.30 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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