شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحتاج لعزم إيجابي جديد– تحليل - 31-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تمركز سعر البلاتين خلال التداولات الأخيرة فوق مستوى 915.00 إلا أن افتقاره للعزم الإيجابي والناتج عن تذبذب مؤشر ستوكاستيك قرب مستوى 50, يشكل عامل أساسي بتأكيد سيطرة الميل الجانبي وتأجيل الهجوم الصاعد للتداولات الحالية.

لابد من التأكيد على أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي خلال الفترة القريبة ليمكنه ذلك من تجديد المحاولات الصاعدة ليزيد ذلك من فرص تجاوزه للحاجز المستقر عند 980.00 والوصول نحو الهدف الرئيسي الأول بانجذابه نحو 1045.00.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 910.00 و 980.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد