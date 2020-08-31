شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستعيد الميل الصاعد– تحليل -31-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النحاس بتجاوز مستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي والذي طالما شكّل حاجز قوي باستقراره عند 2.9850 ليعزز بذلك الاستمرارية الإيجابية لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

كذلك وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء, سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي وليدعونا لترجيح وصوله قريبا لمستويات إيجابية جديدة قد تبدأ من 3.1200 و 3.3000 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.950 و 3.1200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد