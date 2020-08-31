شكرا لقرائتكم خبر عن أدنوك الإماراتية ستخفض إمدادات النفط الخام فى أكتوبر 30% لآسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران مطلعان لرويترز اليوم الاثنين، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ستخفض كمية النفط الخام الذي تورده لمشترين بعقود محددة المدة في آسيا 30 بالمئة في أكتوبر، في إطار تعهدها ضمن اتفاق أوبك+. وأضاف المصدران أن خفض الإمدادات 30 بالمئة سيُطبق على جميع درجات الخام الأربع لأدنوك وهي مربان وأم اللولو وداس وزاكوم العلوي.

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