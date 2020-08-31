شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 10 شركات اشترت حزم بيانات المزايدة العالمية للذهب 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، أن أكثر من 10 شركات قامت بشراء حزم البيانات المتعلقة بالمزايدة العالمية للذهب 2020 والتى تم طرحها خلال شهر فبراير الماضي.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"أن الهيئة العامة للثروة المعدنية مازالت مستمرة فى تلقى طلبات الاشتراك فى المزايدة العالمية للذهب وذلك حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل .

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وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قد أعلنت عن مد موعد إغلاق المزايدة العالمية للذهب رقم 1 لسنة 2020 التى طرحتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أمام الشركات العاملة فى مجال البحث عن الذهب والمعادن لقطاعات محددة بالصحراء الشرقية لمدة شهرين، وذلك نظرا للظروف التى يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، لكى تتاح الفرصة بصورة أكبر للتقدم للمزايدة ليكون موعد الإغلاق يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الساعة 12 بتوقيت القاهرة .

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن خلال شهر فبراير الماضى عن طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام 2020، بإجمالى 320 قطاعًا على مساحة حوالى 56 ألف كيلو متراً مربعاً فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23- 28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، والتى تم تقسيمها إلى ⅛×⅛ للقطاع الواحد لتصل مساحة القطاع إلى حوالى 170 كيلو متراً مربعاً، مشيراً إلى أن المزايدة مقرر طرحها بنظام الإتاوة والضرائب وتأتى وفقاً لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والأسس والنظم الاستثمارية الجديدة التى تم وضعها لتطبيقها فى قطاع التعدين، وأنه سيتم بالتوافق مع الطرح وضع إجراءات وشروط المزايدة وأحكامها ونموذجى البحث والاستغلال من خلال موقع وزارة البترول والثروة المعدنية وموقع هيئة الثروة المعدنية على شبكة الإنترنت.

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تتبنى استراتيجيه لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبى فى مجال التنقيب عن الثروات المعدنية، لتعظيم الاستفادة منها والعمل على تعظيم القيمة المضافة والعائد من الثروات المعدنية، كما أنها تستهدف تشجيع الاستثمار فى إقامة مشروعات تصنيع الثروات المعدنية وتحويلها إلى منتجات نهائية لزيادة القيمة المضافة بما يتوافق مع استراتيجية الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المعدنية.