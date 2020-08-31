شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شركات عالمية تقدمت لتطوير شركة الدلتا للأسمدة والتقييم بعد 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس أسامة مهدى، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للشئون الفنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن هناك 4 شركات عالمية تقدمت، لإجراء دراسات تطوير شركة الدلتا للأسمدة، إحدى الشركات التابعة للقابضة فى نفس مكانها الحالى، وذلك لإنشاء وتطوير مصنع الأمونيا ومصنع الميثانول .

وأضاف أسامة مهدى لـ"الخليج 365" أن الشركات الأربعة وهى شركات عالمية فى مجالها، قبلت دعوة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، على أن يتم تقديم العروض خلال 3 اشهر، مع إضافة ميزة لتوفير التمويل، بمعنى أن هناك أفضلية للشركة، التى ستوفر تمويل تطوير المشروع من دولتها .

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وحول الشركات التى تقدمت للمناقصة، أوضح أسامة مهدى أنها شركات "تيسن كروب" الألمانية، و"كذال " الاسبانية، و"هالدور توبسى" الدنمركية، وشركة "كى بى آر" الأمريكية التى ساهمت فى بناء مصنع كيما 2 لشركة كيما بمحافظة أسوان .

وكان المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، صرح لليوم السابع أن كراسة شروط تطوير شركة الدلتا للأسمدة ستكون جاهزة قبل نهاية الأسبوع الجارى، بحيث تتضمن الكراسة تطوير الشركة فى نفس مكانها الحالى، مضيفا أن تطوير الشركة سيحتاج لنحو 350 مليون دولار، لإنشاء وحدة أمونيا جديدة بجانب التوافق التام مع الاشتراطات البيئية وسيتم بحث تدبير هذا المبلغ الكبير الفترة المقبلة.

يشار أن شركة الدلتا للأسمدة متوقفة عن العمل منذ 4/4/2020 بسبب انقطاع الكهرباء، مما أدى إلى توقف مصنع اليوريا.