تعرف على أسعار اللحوم البلدى بالأسواق المحلية اليوم الاثنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أسعار اللحوم استقرارها اليوم الاثنين31-8-2020 فى الأسواق المحلية والهايبر ماركت وفقا للأسعار الرسمية من شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وسجلت اللحوم الضأن 120 وحتى 140 جنيها بينما سجلت اللحوم الجملى 90-100 جنيها للكيلو، فيما استقر سعر اللحوم الكنوز الأكثر انتشار عند 110-130 جنيها.
سجل واللحم المفروم العادى 110-125جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، بينما سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة بين 120-140 جنيها الكيلو، البرجر البلدى فسجلت 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها .
يذكر أن المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أعلن عن استمرار مساندة كافة الغرف لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " ما يغلاش عليك" لدعم المنتج المحلى وتشجيع الاستهلاك من خلال تعريف مميزات المبادرة ومردودها الإيجابى على السوق والمواطن الذى يعتبر العنصر الأهم بالنسبة للتجارة والصناعة.
وتنظم غرفة القاهرة لقاءات كثيرة ومتنوعة مع الجهات المعنية لشرح وتوضيح اهداف المبادرة وكيفية الاشتراك بها والمردود الإيجابى على المبيعات، ومن ثَمّ على الحركة التجارية والاقتصاد بشكل عام.
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