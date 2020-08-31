شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان (AAYAN) يتجاوز هدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 31-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من مواصلة ارتفاعه كما توقعنا سابقا متجاوزا بذلك هدفه السعري الثاني والذي كان عند مستوى 55 فلس، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 57٫90 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، لذلك نتوقع مواصلة الارتفاع الحالي لمستويات قد تصل الى 62 فلس كمستوى أول ثم 66 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 55 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 56.7 بينما مستوى المقاومة هو 59.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد