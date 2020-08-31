وثاق (WETHAQ) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 31-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الأحد حيث اغلق عند مستوى 24٫20 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 23 فلس، والذي يشكل الحد السفلي للاتجاه العرضي الحالي قصير الأجل،بينما الحد العلوي 26 فلس،ونتوقع استمرار تذبذب السهم بين هذين المستويين حتى اختراق احدهم.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 23.5 بينما مستوى المقاومة هو 24.6 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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