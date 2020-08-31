شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى (ALOLA) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 31-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأحد عند مستوى 29٫50 فلس، أعلى مستوى مقاومته الهام عند 29 فلس، وفي ظل استمرار تداول مؤشر أعلى خط الصفر، مما يعد إشارة إيجابية قد تمنح السهم ارتفاعا في الأجل القصير للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 35 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 28 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 29.0 بينما مستوى المقاومة هو 32.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد