شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير (TAAMEER) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 31-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى خلال جلسة امس الأحد ليغلق عند مستوى 18٫80 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي والقوي عند 17٫50 فلس، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يواصل ارتفاعه لمستويات قد تصل الى 20٫50 فلس كمستوى أول ثم 25 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 17 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 18.2 بينما مستوى المقاومة هو 19.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد