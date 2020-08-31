شكرا لقرائتكم خبر عن المركز (MARKAZ) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 31-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 80 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ منتصف الشهر الماضي، كما تمكن السهم من تجاوز خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 83 فلس كمستوى أول ثم 94 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 75 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 77.8 بينما مستوى المقاومة هو 82.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد