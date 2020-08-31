شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) يغلق عند أدني مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 31-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم ليغلق عند أدني مستوى له خلال الجلسة وهو 856 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول،كما اطلق مؤشر القوة النسبية إشارة بيع، مما يمهد الطريق أمام السهم للقيام بعمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 610 فلس خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 670 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 653.0 بينما مستوى المقاومة هو 662.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط