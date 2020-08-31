شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج الدولية (GISS) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 31-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ بداية شهر يوليو الماضي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 1٫66 ريال، مخترقا بذلك القناة الصاعدة متوسطة الأجل، والذي ولد هدفا سعريا عند مستوى 1٫30 ريال، ويتجه السهم حاليا لمستوى الدعم 1٫60 ريال كمستوى أول ثم 1٫45 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫80 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.63 وبين مستوى المقاومة هو 1.69 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط