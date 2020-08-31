شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون قطر (VFQS) يشهد اداء ايجابي -تحليل صباحي- 31-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم مرة أخرى خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 1٫317 ريال، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، ويواجه السهم حاليا مستوى المقاومة 1٫32 ريال، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل السهم ارتفاعه لمستويات أعلى قد تصل الى 1٫45 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.30 وبين مستوى المقاومة هو 1.36 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد