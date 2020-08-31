شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة للرعاية الطبية (MCGS) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 31-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 7٫549 ريال، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 7٫769 ريال، حيث يقابل الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع السهم لأسفل لمستوى الدعم 7٫20 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 7٫70 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7.34 ريال وبين مستوى المقاومة هو 7.71 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط