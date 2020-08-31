شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج التجاري (KCBK) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 31-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمرت الضغوط البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 1٫615 ريال، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ ظهور انحراف سلبي على مؤشر "Price ROC” مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1٫55 ريال كمستوى أول ثم 1٫45 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫70 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.59 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.63 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط