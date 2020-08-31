شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يكمل النموذج السلبي – تحليل - 31-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من كسر دعم المثلث المتماثل الذي يظهر بالصورة واندفع هبوطاً ليقترب من هدفنا السلبي الأول المنتظر عند 0.9000، ونرجّح استمرار الضغط السلبي لكسر هذا المستوى وفتح الطريق أمام التوجه نحو 0.8935 كمحطة رئيسية تالية.
من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 0.9090.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8960 والمقاومة 0.9090
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الفرنك يكمل النموذج السلبي – تحليل - 31-08-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.