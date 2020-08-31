شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يكمل النموذج السلبي – تحليل - 31-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من كسر دعم المثلث المتماثل الذي يظهر بالصورة واندفع هبوطاً ليقترب من هدفنا السلبي الأول المنتظر عند 0.9000، ونرجّح استمرار الضغط السلبي لكسر هذا المستوى وفتح الطريق أمام التوجه نحو 0.8935 كمحطة رئيسية تالية.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 0.9090.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8960 والمقاومة 0.9090

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط