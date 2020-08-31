شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يقترب من الهدف الثاني – تحليل - 31-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية جديدة ليصل إلى مشارف الهدف الثاني المنتظر عند 0.7400، ليستمر بالتحرك داخل القنوات الصاعدة التي تظهر بالصورة، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الارتفاع للتوجه نحو مناطق 0.7485 التي تمثّل الهدف التالي.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر مستوى 0.7325 قد يضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة تستهدف اختبار مناطق 0.7240 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7320 والمقاومة 0.7440

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد