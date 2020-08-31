شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستأنف الارتفاع – تحليل - 31-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية ملحوظة في الجلسات الماضية، ليتجاوز حاجز 46.00 ويستقر فوقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، مع التذكير بأن أهدافنا التالية تصل إلى 47.60 ثم 49.00.

القناة الصاعدة تدعم فرص تحقيق مزيد من المكاسب على المدى القصير والمتوسط، مع الانتباه إلى أن كسر 44.75 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 45.00 والمقاومة 47.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد