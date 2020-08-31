شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينتظر العزم الإيجابي – تحليل - 31-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر النفط حول مستوى 43.05، ويتحرك داخل قناة صاعدة تظهر بالرسم البياني أعلاه، والتي تدعم استمرار الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 45.00.
وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد الذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أهمية الثبات فوق مستويات 42.20 والأهم فوق 41.05 لتحقيق الأهداف المنتظرة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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