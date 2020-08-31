شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق الهدف الأول – تحليل - 31-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الفضة بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 28.00 ويجري محاولات لاختراقه، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، حيث ينتظم السعر داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، والتي تعزز فرص التوجه نحو هدفنا التالي الذي يمتد إلى 29.80.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الثبات فوق 26.90 مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.30 والمقاومة 29.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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