شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يجتاز الهدف الأول – تحليل - 31-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الذهب تداولات اليوم بميل صاعد إضافي ليتخطى مستوى 1967.90 ويحاول الابتعاد عنه، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف زيارة مستوى 2008.80 كمحطة تالية.

وبالتالي، سيبقى الميل الصاعد مسيطراً خلال الجلسات القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر مستوى 1967.90 والثبات دونه قد يضع السعر تحت ضغط سلبي مؤقت يستهدف اختبار مناطق 1934.86 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1950.00 والمقاومة 2000.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد