شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق الهدف الثاني – تحليل - 31-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من الوصول إلى هدفنا الثاني المنتظر عند 1.3045، ويظهر تداولات جانبية مؤقتة، حيث نلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل تدريجي، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر.
لذلك، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، حيث يتواجد الهدف التالي عند 1.2960، مع الإشارة إلى أهمية الثبات دون مستوى 1.3190 لاستمرار الاتجاه الهابط المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3000 والمقاومة 1.3150
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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