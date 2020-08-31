الدولار مقابل الين يلامس الدعم المحوري – تحليل - 31-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل زوج الدولار مقابل الين الانخفاض ليلامس الهدف السلبي المقترح في تحديثنا الفني الأخير عند 105.20، ويتذبذب قرب هذا المستوى، ليقع تحت ضغط سلبي متوقع خلال الفترة القادمة، بانتظار كسر المستوى المذكور لتأكيد استمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، والذي يصل هدفه التالي إلى 103.65.
لذلك، سيكون الميل الهابط متوقعاً اليوم، يدعمه التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بتحقيق الكسر المطلوب سيدفع السعر لاختبار مناطق 106.44 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.70 والمقاومة 106.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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