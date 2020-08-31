شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحقق الهدف الأول – تحليل - 31-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 1.3350 ويستقر حوله، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لمواصلة الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن محطتنا التالية تصل إلى 1.3530.
وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد الذي ينتظم داخل القناة الرئيسية الصاعدة الموضحة بالصورة، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 1.3240.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3270 والمقاومة 1.3450
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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