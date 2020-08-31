شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف الارتفاع – تحليل - 31-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية جديدة مع افتتاح اليوم، ويحاول الاقتراب من هدفنا الأول الذي يرتفع الآن إلى 1.1965، حيث يحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المذكور سيدفع السعر للتوجه نحو مناطق 1.2160 على المدى القريب.
من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر مستوى 1.1845 سيضغط على السعر لاختبار مناطق 1.1735 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1845 والمقاومة 1.2000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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