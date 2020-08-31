شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يقترب من مقاومة قوية -تحليل صباحي- 31-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر مكاسبه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة ليغلق امس الأحد عند مستوى 5874 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة القوي عند 5900 نقطة، حيث يقابل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستويات قد تصل الى 5650 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5900 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,859 وبين مستوى المقاومة هو 5,914 نقطة