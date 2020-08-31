شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 31-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع مرة أخرى ليغلق امس الأحد عند مستوى 9922 نقطة، في ظل ارتفاع في كمية التداول، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 10000 نقطة، حيث يقابل عند هذا المستوى الحد العلوي للقناة الصاعدة متوسطة الأجل، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 9400 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,895 وبين مستوى المقاومة هو 9,960 نقطة