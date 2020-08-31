شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تسهل تداولات أولى جلسات الأسبوع في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية وانخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الاثنين في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تسارع النمو إلى 8.0% مقابل 1.9% في حزيران/يونيو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 5.0%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 16.1% مقابل 18.2% في حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 15.7%.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل اليابان عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تراجعاً 3.3% مقابل ارتفاع 13.1% في حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 8.0%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 2.8% مقابل 1.3% في حزيران/يونيو، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 1.7%.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أعلن المستثمر الأمريكي وارن بافيت أنه شركته بيركشيارى هاثاواي قد استحوذت على أكثر من 5% من أسهم العديد من الشركات اليابانية، مما دعم أداء أسهم الشركات اليابانية التي تقود مسيرات المكاسب في مطلع هذا الأسبوع عقب خسائرها في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن إعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي استقالته بشكل مفاجئ لأسباب صحية، ولا تزال اليابان تبحث عن رئيس وزراء جديد خلفاً له.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.9% في تموز/يوليو الماضي، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقراراً عند 1.3%، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مجمل أرباح التشغيل للشركات والتي أوضحت تسارع النمو إلى 15.0% مقابل 1.4% في الربع الأول الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 6.0%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ائتمان القطاع الخاص والتي أظهرت تقلص التراجع 0.1% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.2% في حزيران/يونيو، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.4% مقابل 2.9%، ويأتي ذلك قبل ساعات من فعليات اجتماع البنك المركزي الاسترالي وكشف بنك استراليا الاحتياطي غداً الثلاثاء عن بيان أسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيت الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%.

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وفي سياق أخر، تابعنا منذ قليل كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن بيانات القطاع الصناعي والخدمي للشهر الماضي واللتان أفادتا بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 51.0 مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تموز/يوليو والتوقعات عند 51.1، بينما اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 55.2 مقابل 54.2 في تموز/يوليو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 54.0.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور القراءة الأولية لمؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت تقلص التراجع إلى ما قيمته 41.8 مقابل 42.4 في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو، ونود الإشارة، لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 1,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية لعام مقبل.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.83% ليربح 29.40 نقطة ويصل إلى المستوى 1,634.27، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.95% ليربح هو الأخر 446.82 نقطة ويصل إلى المستوى 23,329.47.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.71% ليربح 34.32 نقطة ويصل إلى المستوى 4,878.59، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.74% ليربح هو الأخر 25.31 نقطة ويصل إلى المستوى 3,429.12.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 1.19% ليربح 301.32 نقطة ويصل إلى المستوى 25,723.38، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.24% ليخسر 5.57 نقطة ويصل إلى المستوى 2,348.23.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.73% ليخسر 87.88 نقطة ويصل إلى المستوى 12,005.64، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.01% ليربح 0.79 نقطة ويصل إلى المستوى 6,074.60.