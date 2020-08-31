شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي للأعلى له منذ أواخر 2018 أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ الرابع من كانون الأول/ديسمبر من عام 2018 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الاسترالي والاقتصاد الصيني أكبر شريك تجاري لاستراليا ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:45 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.18% إلى مستويات 0.7365 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7352 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في قرابة عامين عند 0.7381، بينما الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7346، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7365.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الاسترالي كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.9% في تموز/يوليو الماضي، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقراراً عند 1.3%، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مجمل أرباح التشغيل للشركات والتي أوضحت تسارع النمو إلى 15.0% مقابل 1.4% في الربع الأول الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 6.0%.

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وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ائتمان القطاع الخاص والتي أظهرت تقلص التراجع 0.1% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.2% في حزيران/يونيو، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.4% مقابل 2.9%، ويأتي ذلك قبل ساعات من فعليات اجتماع البنك المركزي الاسترالي وكشف بنك استراليا الاحتياطي غداً الثلاثاء عن بيان أسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيت الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا منذ قليل كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن بيانات القطاع الصناعي والخدمي للشهر الماضي واللتان أفادتا بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 51.0 مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تموز/يوليو والتوقعات عند 51.1، بينما اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 55.2 مقابل 54.2 في تموز/يوليو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 54.0.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين في وقت لاحق اليوم لما سوف يسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا والذي من المقرر أن يشارك في مناقشة افتراضية حول السياسة النقدية يستضيفها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.