شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات التجزئة في اليابان خلال تموز/يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تراجعاً 3.3% مقابل ارتفاع 13.1% في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 8.0%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 2.8% مقابل 1.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 1.7%.

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