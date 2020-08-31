شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى الندوة العالمية لمنظمى الاتصالات لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك مصر، مُمثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى الندوة العالمية لمنظمى الاتصالات لعام 2020 والتى ينظمها الاتحاد الدولى للاتصالات فى الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر عبر الإنترنت تحت شعار "عجلة التغيير التنظيمية: التنظيم من أجل التحول الرقمي"، حيث سيشارك المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز بالمائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين للهيئات التنظيمية وذلك للتحدث عن جهود قطاع الاتصالات المصرى فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وما له من آثار إيجابية فى الإسراع من الخطوات التنفيذية للتحول الرقمي.

توفر الندوة العالمية لمنظمى الاتصالات فرصة لتبادل الخبرات والمعارف والتعاون وتحديد نهج وأدوات تنظيمية متطورة من أجل توفير والنفاذ إلى الإنترنت واستخدامها لفائدة الناس فى كل مكان بأسعار مناسبة وبطريقة آمنة وموثوق بها. وفى إطار الندوة، ينعقد عدد من الاجتماعات وورش العمل الموضوعية، منها مناقشات المائدة المستديرة التنظيمية الإقليمية للندوة العالمية لمنظمى الاتصالات لعام 2020، والمائدة المستديرة للرؤساء التنفيذيين للهيئات التنظيمية، واجتماع الرابطات التنظيمية الإقليمية، واجتماع الفريق الاستشارى للصناعة المعنى بقضايا التنمية وكبار مسؤولى التنظيم من القطاع الخاص، والدورات الأساسية للندوة العالمية لمنظمى الاتصالات.

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وبمناسبة احتفال الندوة العالمية لمنظمى الاتصالات بدورتها العشرين، يحتفل الاتحاد الدولى للاتصالات بمرور 20 عام على تغيير الأُطر التنظيمية، حيث سيتم تقديم نسخةً مُحدّثةً من كتيب تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمناسبة الذكرى العشرين لصدوره، فضلًا عن إرشادات ملموسة بشأن الخطوات التى يمكن أن يتخذها منظمو الاتصالات من أجل تحقيق النفاذ للتحول الرقمي.

جدير بالذكر أنه منذ عام 2000، تجمع الندوة العالمية لمنظمى الاتصالات رؤساء الهيئات الوطنية لتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جميع أنحاء العالم، وقد اكتسبت شهرة بوصفها المحفل العالمى السنوى الذى يجمع المنظمين لتبادل آرائهم وخبراتهم بشأن أكثر قضايا التنظيم إلحاحًا والتى قاموا بتحديدها. وتعزز الندوة أيضًا حوارًا عالميًا حيويًا لمنظمى الاتصالات ودوائر الصناعة بين المنظمين وواضعى السياسة وقادة الصناعة وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.