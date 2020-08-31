شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل تنظيف التسريبات النفطية يعتمد على الروبوتات ورقائق الخشب والإسفنج والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت التسريبات النفطية الأخيرة في روسيا وجزر موريشيوس أن الصناعة لا تزال بحاجة إلى طرق أفضل لتنظيف الحوادث. ويعمل الباحثون على تطوير بعض الحلول غير المتوقعة لحل تلك المشكلة، بما في ذلك استخدام رقائق الخشب التي تمتص الزيت، والروبوتات التي تعمل بالطاقة الشمسية، والإسفنج القابل لإعادة الاستخدام.

ويتم التحكم في صناعة النفط من قبل الشركات الكبيرة ومورديها، والذين غالبًا ما يكونون سببًا في حدوث التسريبات، لكن الباحثين الجامعيين والشركات الصغيرة يلعبون دورًا رئيسيًا في الترويج لطرق جديدة لتنظيف البيئة.

وطوّر باحثون في جامعة نورث وسترن إسفنجة قابلة لإعادة الاستخدام مطلية بمزيج يحتوي على الحديد والكربون، ويمكنها امتصاص 30 ضعف وزنها من الزيت. ووفقًا للباحثين، فإن هذا الإسفنج مشابه لنظيره الموجود في المستلزمات اليومية مثل وسائد الأثاث والتعبئة، وجذب اهتمام العديد من شركات النفط الكبرى لإجراء مزيد من الاختبارات عليه.

وانخفض عدد التسريبات النفطية في السنوات الأخيرة. وفي العام الماضي حدث تسريب في 3 ناقلات فقط من الناقلات التي يتجاوز حجمها 7 أطنان مترية، وهو أدنى مستوى منذ أن بدأ الاتحاد الدولي للتلوث لمالكي الناقلات في جمع البيانات عام 1970. لكن تمّ تسريب 1000 طن متري من النفط إلى البيئة من الناقلات في عام 2019، وتأثيرها ما زال موجودًا حتى الآن.

وساعدت اللوائح في العديد من البلدان على تقليل التسريبات. وكان قانون التلوث النفطي لعام 1990 نقطة تحوّل في الولايات المتحدة، حيث أدخل تغييرات عديدة على ذلك القطاع بما في ذلك زيادة العقوبات، وتشديد متطلبات بناء السفن، حسبما تقول دانا توليس Dana Tulis، مديرة إدارة الطوارئ في خفر السواحل الأمريكي.

وجاء هذا القانون بعد عام من اصطدام ناقلة النفط فالديز Valdez التابعة لشركة إكسون موبيل Exxon Mobil Corp بشعاب مرجانية قبالة ساحل ألاسكا، مما تسبب في ثاني أكبر تسرب نفطي في المياه الأمريكية، بعد انفجار بئر ديب ووتر هوريزون Deepwater Horizon التابع لشركة بريتيش بتروليوم BP PLC عام 2010 في خليج المكسيك.

وتسارعت الأبحاث حول إيجاد طرق أفضل لتنظيف التسريبات النفطية بعد كارثة ديب ووتر هورايزون. لكن الاستجابة كانت ضعيفة ومتقطعة في أماكن أخرى، ومن ذلك التسريبات في منطقة القطب الشمالي في روسيا، حيث لوّث الوقود المتسرب من محطة توليد الكهرباء مساحة من الأرض والعديد من المسطحات المائية في يونيو الماضي، والأمر نفسه حدث بعد تسريب جزر موريشيوس، حيث اصطدمت ناقلة نفط الشهر الماضي بالشعاب المرجانية.

وظهر تقدم بسيط في طرق تنظيف، خلال العديد من حوادث التسريبات.

على الجانب الآخر، تم إحراز بعض التقدم من خلال استخدام صور الأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار عن بُعد التي يتم تركيبها على الطائرات بدون طيار، لكن الأساليب التقليدية محدودة التأثير - والتي غالبًا ما تسبب أضرارًا بيئية أخرى - لا تزال الأكثر شيوعًا.

ويمكن للرافعات تنظيف الزيت المتسرب عادة، لكنها لا تصلح في البحار الهائجة، أو بعد انتشار النفط على نطاق واسع. فعادة ما يتم قشط النفط من سطح البحر فقط بعد أن يتم نشر حواجز التطويق بنجاح. ويمكن أن يؤدي حرق الزيت أو تفكيكه بمواد كيميائية إلى إتلاف الحياة البحرية داخل المحيطات، كما يتسبب الدخان الناتج عن الاحتراق في تلوث الهواء، ويجب التخلص من المواد البلاستيكية التي تمتص الزيت، والاعتماد على مدافن النفايات.

ويقول جون تاربلي John Tarpley، رئيس فرع العمليات الإقليمية في قسم الاستجابة للطوارئ في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي: «حتى الآن لم نتوصل لطريقة سحرية للتخلص من التسريبات النفطية، ولا يزال يتعيّن علينا التعامل مع صعوبات تشتيت النفط المنسكب في البيئة».

وطوّر باحثون في جامعة دريسدن التقنية وجامعة لايبزيغ في ألمانيا بروتوكول تنظيف باستخدام رقائق الخشب التي تمتص الزيت، ويتم إلقاء تلك الرقاقات في البحر بالطائرة أو المروحية أو السفن بعد تسرب النفط. ويمكن استعادة رقائق الخشب الملقاة، مما يميّزها عن معظم المذيبات الأخرى الموجودة، وفي حالة ما إذا كان ذلك مستحيلًا ببعض الحالات بسبب سوء الأحوال الجوية، تتحلل تلك الرقائق بيولوجيًا في الماء.

ويمكن أن تعمل رقائق الخشب في المياه الضحلة أو في الأحوال الجوية السيئة، وهي مواقف تكون فيها العديد من الطرق التقليدية غير فعّالة.

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ويقول هولغر أونبيهاون Holger Unbehaun، وهو عالم في جامعة دريسدن التقنية ومطوّر فكرة التنظيف برقائق الخشب، إن هذه الطريقة كان من الممكن استخدامها بفاعلية في حادث تسرّب موريشيوس، الذي كان قريبًا من الأرض، وأعاقت الأحوال الجوية السيئة جهود التنظيف فيه، لكن كان يجب وضعها مسبقًا لتحقيق ذلك الأمر.

ولفت أونبيهاون إلى أن السكان المحليين في مناطق نقل النفط يحتاجون إلى التدرب على كيفية نشر تلك الرقاقات.

على الجانب الآخر، تم تجهيز رقائق الخشب ووضعها في مكانها، لتكون جاهزة للاستخدام في حالة حدوث تسرّب في بحر البلطيق قبالة الساحل الشمالي لألمانيا. وأظهرت تلك الطريقة فاعليتها في الاختبارات المعملية والميدانية، لكن لم يتم استخدامها في حالات الطوارئ حتى الآن، كما أعاقت جائحة فيروس كورونا المستجد جهود نشر رقائق الخشب في مناطق أخرى.

وقال أونبيهاون: «لم يكن هناك تسرّب في السنوات القليلة الماضية في بحر البلطيق، وهو ما يسعدنا حدوثه، ولكنه يعني أيضًا أننا لم نتمكن من اختبار طريقة رقائق الخشب في تسرب نفطي حقيقي».

وفي سياق متصل، طوّر تيجاس كابرا Tejas Kabra، وهو طالب دراسات عليا يبلغ من العمر 24 عامًا في جامعة ولاية كارولينا الشمالية روبوتًا عائمًا يعمل بالطاقة الشمسية مليئًا بالجسيمات النانوية المصنوعة من أوراق الأشجار، والتي تفصل الزيت عن الماء. وبمجرد امتلاء الروبوت بالزيت، والذي يمكن إعادة استخدامه، فإنه يعود إلى قاعدته.

وطوّر كابرا الروبوت عندما كان طالبًا جامعيًا في الهند. ويمكن إرسال الروبوت أينما يحدث انسكاب، أو إرساله للتجول بحرية بحثًا عن النفط المنسكب لامتصاصه.

وقال كابرا: «هدفي الأول هو إنهاء درجة الماجستير، ثم أريد التركيز على عرض الروبوت في السوق».

وبعد انفجار بئر ديب ووتر هورايزون، الذي تدفق النفط منه لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يتم تغطيته، قامت 8 من أكبر شركات النفط في العالم، بما في ذلك بريتيش بتروليوم وإكسون موبيل وشيفرون كورب، بتكليف شركة خدمات النفط الإيطالية سايبم إس بي إيه Saipem SpA للتوصل إلى آلية توصيل يمكن إرسالها بسرعة حول العالم.

والنتيجة كانت إرسال هيكل بارتفاع 46 قدمًا مع 4 صوامع تشكّل سدًا. ويمكن تفكيكه إلى حوالي 100 قطعة ونقله بالسفن أو عدة طائرات شحن، إلى حيث تكون هناك حاجة إليه.

ويقول دييجو لازارين Diego Lazzarin، مدير المنتجات الهندسية في وحدة سايبم، التي عملت على تطوير الهيكل: «بعد الانفجار الذي حدث في خليج المكسيك، أدركت الصناعة مدى صعوبة معالجة تسريب الآبار النفطية، وأصبح من الواضح أنه يتعيّن علينا التوصل إلى طريقة أفضل للتعامل مع هذه الحوادث في المرة التالية التي يحدث فيها ذلك».

من أكبر شركات النفط في العالم تعاونت لتنظيف تسريبات بئر ديب ووتر هورايزون، الذي تدفق النفط منه لمدة 3 أشهر قبل أن تتم تغطيته

«طور باحثون في جامعة دريسدن التقنية وجامعة لايبزيغ في ألمانيا بروتوكول تنظيف باستخدام رقائق الخشب، والتي تمتص الزيت ويتم إلقاؤها في البحر بالطائرة»