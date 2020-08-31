160 شركة محلية تتقدّم لـ «حاضنة سبينس» في الأغذية والمشروبات

أعلنت متاجر «سبينس»، المملوكة محلياً، عن أسماء الفائزين ببرنامجها لحاضنة أعمال الشركات الصغيرة لتوريد الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، والذي تم إطلاقه في شهر مايو/ أيار 2020.

وتجاوزت مستويات المشاركة توقعات «سبينس»، حيث تقدّمت أكثر من 160 شركة محلية بطلبات اتسمت بمعايير عالية ومميزة. واستجابة لذلك، بادرت «سبينس» بزيادة عدد الشركات الفائزة، مع اختيار 22 علامة تجارية سيتم تسريع إدراج منتجاتها في «سبينس»، بالإضافة إلى قبول شركتين إضافيتين ضمن برنامجها لتطوير المنتجات. وقد حظيت هذه المبادرة بالتكريم من مكتب الأمن الغذائي والمائي التابع لحكومة دولة الإمارات، لمساهمتها في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الدولة.

أكدت مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي أن زيادة الإنتاج المحلي هو توجه استراتيجي لدولة الإمارات من أجل تعزيز أمنها الغذائي، وقالت: «إن هذا التوجه يدفعنا إلى دعم مختلف المبادرات والجهود التي تساهم في الارتقاء بالشركات الناشئة التي تقدم بدورها مناهج مبتكرة لتعزيز الزراعة المحلية والمساهمة في إعادة تشكيل مشهد الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي الممكن بالتكنولوجيا الحديثة».

وأضافت: «نسعى إلى ترسيخ نهج متطور لتعزيز كامل سلسلة القيمة الغذائية وزيادة الإنتاج المحلي في الإمارات، وكذلك خلق روابط جديدة بين المنتجين وسلاسل البيع بالتجزئة في كل أسواق الدولة، وذلك لبناء نظام غذائي متكامل ومستدام. يعد برنامج حاضنة سبينس لصناعة الأغذية والمشروبات خطوة مهمة تدعم مساعينا في هذا التوجه. ونثني على جهود الشركة لتعزيز الابتكار وإعداد وتأهيل كوادر بشرية ورواد أعمال يمثلون جيل جديد يرفد مسيرة قطاع الغذاء في الدولة».





الصغيرة والمتوسطة

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من جانبه، قال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: «إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة هو محور رئيسي للتنوع والتنافسية الاقتصادية ومحرك حقيقي لإحداث نمو مستدام في قطاعات الأعمال المختلفة، ومن هنا فإن وزارة الاقتصاد حريصة على تشجيع كافة المبادرات التي تدعم جهودها في هذا الإطار، ولا سيما على مستوى القطاع الخاص».

وأثنى الفلاسي على مبادرة سبينس بإطلاق هذا الحاضنة للأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر التي تنشط في أحد القطاعات ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للدولة وهو قطاع الأغذية والمشروبات، مؤكداً أنها تعبر عن حس عالٍ من الاهتمام بتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية المنتجة، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في الأنشطة الاقتصادية بالدولة، ومضيفاً أن مثل هذه المبادرات من شأنها تشجيع المزيد من الشركات الكبيرة في الدولة على إطلاق برامج متنوعة لمساندة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، بما في ذلك التسهيلات التجارية واللوجستية والوصول إلى السوق والتدريب ومشاركة المعرفة.



زيادة الطلب



وقال توم هارفي، مدير العمليات التجارية في «سبينس»: «تبلغ نسبة الواردات الغذائية إلى الإمارات حالياً 90 في المئة. تداعيات جائحة كورونا فرضت على صناعة الأغذية والمشروبات ضرورة إعادة النظر والتفكير في كيفية قيامنا بالأشياء. لكن الابتكار هو جزء من هويتنا في سبينس، وسنواصل دعم ودفع مثل هذا التفكير المستقبلي في القطاع».