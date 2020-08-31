3.9 % نمو الائتمان في دبي إلى 899.7 مليار درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نمت أصول بنوك دبي بحوالي 5.3% في النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 1.53 تريليون درهم، ووصل النمو في أصول بنوك الإمارة إلى 11% على أساس سنوي أي مقابل يونيو 2019. كما سجلت نمواً شهرياً بمعدل 2.1% مقابل مستواها في شهر مايو. وتصل حصة بنوك دبي من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى حوالي 48.1%.

وأظهرت المؤشرات البنكية التي نشرها مصرف الإمارات المركزي، أن أصول بنوك أبوظبي سجلت بدورها نمواً وصل إلى 1.8% في النصف الأول و5.3% على أساس سنوي، و0.7% على أساس شهري في يونيو الماضي لتصل إلى 1.39 تريليون درهم، ما يعادل حصة 43% من أصول القطاع المصرفي في الدولة.

ونمت أصول بقية بنوك الدولة بحوالي 2.1% في النصف الأول و3.8% على أساس سنوي إلى 262.7 مليار درهم في يونيو الماضي.

مستوى الائتمان

وعلى مستوى الائتمان سجلت بنوك دبي نمواً في إجمالي الائتمان وصل معدله إلى 7% على أساس سنوي، كما نما ائتمان الإمارة بمعدل 3.9% في النصف الأول من العام الجاري إلى 899.7 مليار درهم.

وتراجع إجمالي الائتمان من بنوك أبوظبي بحوالي 0.6% في النصف الأول، لكنه نما بحوالي 5.7% على أساس سنوي ليصل إلى 729.6 مليار درهم. أما بقية بنوك الدولة فسجلت نمواً في إجمالي الائتمان المقدم من قبلها وصل معدله إلى 1.8% في النصف الأول و0.6% على أساس سنوي إلى 161.6 مليار درهم في نهاية يونيو 2020، بتراجع محدود بمعدل 0.7% عن شهر مايو.

الودائع

نمت الودائع في بنوك دبي بحوالي 2.7% في النصف الأول وبحوالي 6.9% على أساس سنوي إلى 893.5 مليار درهم. وتراجعت الودائع الإجمالية لدى بنوك أبوظبي بحوالي 3.8% في النصف الأول، لكنها ارتفعت على أساس سنوي بحوالي 4% إلى 803.3 مليار درهم. وشهدت بقية بنوك الدولة نمواً في الودائع الإجمالية وصل معدله إلى 2.7% في النصف الأول و2.1% على أساس سنوي إلى 169.4 مليار درهم.