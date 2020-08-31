شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة مليارات دولار خسائر «سينوبك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثلاثة مليارات دولار خسائر «سينوبك»
تاريخ النشر: 31/08/2020
أعلنت سينوبك الصينية، تكبدها أول خسارة صافية لها على مدى نصف عام، وسط طلب ضعيف على الوقود بعد أن أعاق تفشي فيروس كورونا النشاط الصناعي، وقيّد حركة السفر. وبلغت الخسارة الصافية 21.725 مليار يوان (3.17 مليار دولار)، للأشهر الستة الأولى من 2020. وكانت الشركة حققت أرباحاً 32.206 مليار يوان قبل عام، وتنطوي النتائج الأحدث على خسارة 1.943 مليار يوان بين إبريل، ويونيو، وهي أقل كثيراً من خسارة الربع الأول البالغة 19.782 مليار يوان. (رويترز)
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